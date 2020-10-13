При этом больше 20 госпитализированы, пишет ТАСС.
Известно, что алкоголь был контрафактным. В результате отравления им скончались как минимум 43 человека.
Как уточнил телеканал NTV, случаи отравления поддельным алкоголем за последние несколько дней наблюдаются в нескольких провинциях страны: Айдыне, Измире, Кырыккале, Мерсине, Мугле и Трабзоне.
Сообщается, что ранее в Мерсине было найдено подпольное производство спиртных напитков.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
2219
Более 40 человек погибли из-за отравления алкоголем в Турции
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter