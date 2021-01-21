Более четырех тысяч учащихся занимаются в поисковых объединениях Беларуси

, – рассказала Лидия Жур.По ее словам, в рамках деятельности по установлению имен, судеб и мест захоронений воинов, погибших в разные военные периоды, учащиеся работают с архивами учреждений Беларуси и зарубежья, со сведениями, представленными на сайте "ОБД-мемориал", "Подвиг народа" и в других поисковых электронных базах, проводят поисковые экспедиции и походы., – отметила замдиректора.Для активизации работы поисковых объединений учащихся Министерством образования в текущем году запланировано проведение в рамках республиканской военно-патриотической акции "Их подвиг в памяти потомков сохраним" конкурса на лучший поисковый отряд и слета учащихся, посещающих объединения по интересам военно-патриотической направленности., – добавила Лидия Жур.