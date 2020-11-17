Более 30 тысяч деревьев высадили в Бресте в текущем году

Председатель горисполкома подчеркнул, что власти уделяют много внимания благоустройству города.





– Порой при строительстве различных объектов вынуждены удалять зеленые насаждения. Взамен генподрядчик делает так называемые компенсационные посадки. Для этого определены места общего пользования, территории учреждений образования и здравоохранения, – добавил Александр Рогачук.





В текущем году в Бресте коммунальные службы высадили более 30 тыс. деревьев, 13 тыс. кустарников и 26 тыс. сеянцев сосны. Так, например, в осенний период новые зеленые насаждения появились в строящемся микрорайоне ЮЗМР-5 вблизи двух средних школ, четырех детских садов. Чаще всего в городе высаживаются туи, саженцы сосны, клена, дуба, рябины, которые выращиваются в питомнике ПКУП "Коммунальник".

