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Более 30 тыс. человек трудоустроил БРСМ в студотрядах в 2021 году

Республиканский штаб студенческих отрядов Белорусского республиканского союза молодежи трудоустроил в нынешнем году в составе 2197 студенческих отрядов по меньшей мере 30 тыс. человек, информирует БЕЛТА.


- На сегодняшний день работа студенческих отрядов продолжается. Поскольку у нас трудовая занятость согласно указу Президента круглогодичная, продолжают работу строительные, экологические, медицинские отряды. Но самая активная фаза, конечно, этой осенью у студенческих сельскохозяйственных отрядов. Ребята помогают аграриям убирать овощные культуры. На начало октября отработали 623 сельхозотряда общей численностью 9546 человек, - привел актуальные данные второй секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Прохоров.

Он также отметил, что студенческие сельскохозяйственные отряды работают в том числе на уборке яблок.

- Например, только в саду Толочинского консервного завода яблоки собирают пять сельхозотрядов в составе 138 человек. Они сформированы штабами трудовых дел БРСМ учреждений высшего и среднего специального образования ВГУ имени П.М.Машерова, ВГТУ, Кохоновского государственного лицея сельскохозяйственного производства, Оршанского государственного колледжа продовольствия, - уточнил Александр Прохоров.

В настоящее время Республиканский штаб студенческих отрядов БРСМ ведет целенаправленную подготовку к запуску в будущем году новых студенческих отрядов.

- За прошедшую неделю мы проработали вопрос о реализации в 2022 году новых трудовых производственных проектов, таких как "МАЗ", "Мидеа-Горизонт" в Минске. В стадии переговоров находится педагогический и сервисные трудовые проекты "Зубренок" в одноименном детском образовательно-оздоровительном центре в Минской области, - заметил второй секретарь ЦК.

В Беларуси организованы мероприятия республиканского марафона студенческих отрядов "Молодость. Труд. Единство", которому был дан старт в столице накануне Дня народного единства. В регионах проходит закрытие третьего трудового семестра, подводятся итоги, а также чествуют лучших участников движения и нанимателей.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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