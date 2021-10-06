Более 30 тыс. человек трудоустроил БРСМ в студотрядах в 2021 году

привел актуальные данныеОн также отметил, что студенческие сельскохозяйственные отряды работают в том числе на уборке яблок.- уточнил Александр Прохоров.В настоящее время Республиканский штаб студенческих отрядов БРСМ ведет целенаправленную подготовку к запуску в будущем году новых студенческих отрядов.заметил второй секретарь ЦК.В Беларуси организованы мероприятия республиканского марафона студенческих отрядов "Молодость. Труд. Единство", которому был дан старт в столице накануне Дня народного единства. В регионах проходит закрытие третьего трудового семестра, подводятся итоги, а также чествуют лучших участников движения и нанимателей.