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Более 30 человек стали жертвами торнадо на юго-востоке США

Число жертв торнадо, обрушившегося на юго-восточные штаты США, достигло 33 человек. Об этом сообщила телекомпания NBC.


Больше всего от стихии пострадал штат Миссисипи, там погибли 11 человек. Девять жертв зарегистрировано в Южной Каролине, восемь — в Джорджии, три — в Теннесси, по одному человеку погибло в Арканзасе и Северной Каролине, передает ТАСС. В штатах Миссисипи, Луизиана, Джорджия и Алабама введен режим чрезвычайной ситуации.




Непогода на юго-востоке США бушует с воскресенья, без электричества в общей сложности остались более миллиона человек.

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