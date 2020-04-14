Более 30 человек стали жертвами торнадо на юго-востоке США

Число жертв торнадо, обрушившегося на юго-восточные штаты США, достигло 33 человек. Об этом сообщила телекомпания NBC.





Больше всего от стихии пострадал штат Миссисипи, там погибли 11 человек. Девять жертв зарегистрировано в Южной Каролине, восемь — в Джорджии, три — в Теннесси, по одному человеку погибло в Арканзасе и Северной Каролине, передает ТАСС. В штатах Миссисипи, Луизиана, Джорджия и Алабама введен режим чрезвычайной ситуации.













Непогода на юго-востоке США бушует с воскресенья, без электричества в общей сложности остались более миллиона человек.