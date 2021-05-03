Стартовала регистрация на централизованное тестирование. В первый день – 2 мая – заявления подали более трех тысяч абитуриентов. В основном — через электронную форму на сайте Республиканского института контроля знаний.
– Предложенная система очень удобна. Позволяет оперативно проводить выбор и оплату, – отметил директор РИКЗ Юрий Миксюк, добавив, что всего за воскресенье «личные кабинеты» на сайте создали более 5000 ребят.
В РИКЗ обращают внимание: регистрация считается завершенной только после получения пропусков на ЦТ по выбранным предметам. Забрать их можно только лично. Для этого после оплаты за прием и оформление документов абитуриенту необходимо подойти в предложенный пункт регистрации не позднее 1 июня.
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Более трех тысяч абитуриентов зарегистрировались на ЦТ в первый день
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