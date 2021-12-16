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  2. Свыше 3,26 миллиона белорусов прошли полный курс вакцинации против коронавируса

Свыше 3,26 миллиона белорусов прошли полный курс вакцинации против коронавируса

По меньшей мере 4 225 000 человек в Беларуси привились первой дозой препарата против коронавирусной инфекции, из них свыше  3 266 000 прошли полный курс вакцинации. Такие данные приведены в Telegram-канале Министерства здравоохранения.


– В связи с тем что часть граждан (более 108,1 тыс. человек) привиты однокомпонентной вакциной, возросло число тех, кто входит в общую цифру «прошли полный курс вакцинации», – говорится в сообщении.

В цифру 4 225 000 входят граждане, привитые первой дозой вакцины "Спутник V", одним компонентом препарата Sinopharm и один раз "Спутником Лайт".

В цифру 3 266 000 попали вакцинированные второй дозой "Спутник V", второй дозой препарата Sinopharm и привитые однократно "Спутником Лайт".
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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ
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