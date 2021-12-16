Свыше 3,26 миллиона белорусов прошли полный курс вакцинации против коронавируса

– говорится в сообщении.В цифру 4 225 000 входят граждане, привитые первой дозой вакцины "Спутник V", одним компонентом препарата Sinopharm и один раз "Спутником Лайт".В цифру 3 266 000 попали вакцинированные второй дозой "Спутник V", второй дозой препарата Sinopharm и привитые однократно "Спутником Лайт".