Более 2500 студентов медвузов направлены в поликлиники и больницы для помощи врачам

Такая практика в медицинских университетах традиционна. Осенью или весной, учитывая ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки, студенты старших курсов, которые получают высшее образование по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-психологическое дело», направляются в организации здравоохранения для участия в оказании медпомощи населению.Сроки привлечения студентов к участию в оказании медпомощи будут определены в каждом университете в зависимости от складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе. Руководству университетов поручено обеспечить условия для самостоятельного освоения студентами пропущенного содержания образовательных программ. Речь идет о том, что оставшиеся до сессии темы курсов студенты должны освоить самостоятельно – в свободное от работы время.Для подготовки студентов к работе с COVID-19 во всех университетах организованы временные симуляционные центры имитации красной зоны. Эти центры необходимы для отработки студентами навыков оказания помощи пациентам с COVID-19, в том числе для обучения студентов правильному применению СИЗ.На период участия в оказании медпомощи со всеми студентами, допущенными к данной работе, должны быть заключены трудовые договоры. Речь идет о том, что студентам предоставляют право работать на должностях медработников, соответствующих уровню их теоретической подготовки и практических навыков. Оплата – согласно занимаемой должности, включая надбавку за работу в условиях, связанных с COVID-19.Руководители учреждений здравоохранения совместно с ректорами медуниверситетов обязаны принять меры по обеспечению студентов, допущенных к оказанию медпомощи населению, необходимыми СИЗ. Помощь практическому здравоохранению со стороны студентов будет засчитана как производственная практика, а также учтена при распределении выпускников на рабочие места и студентов 5 курсов в субординатуру.