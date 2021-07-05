Более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в России

– приводятся актуальные данные в сообщении штаба.Отмечается, что за все время в России зафиксировали 5 635 294 случая заражения. Темп прироста сложился на уровне 0,43%.Вместе с тем за прошедшие 24 часа инфекция унесла жизни 654 человек. Всего в стране зарегистрировано 138 579 летальных случаев из-за COVID-19.