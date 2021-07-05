За минувшие сутки в России зарегистрировали 24 353 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших за весь период распространения COVID-19 составило 5 635 294 человека. Такая информация опубликована в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
– За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 24 353 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3 263 (13,4%) без клинических проявлений, – приводятся актуальные данные в сообщении штаба.
Отмечается, что за все время в России зафиксировали 5 635 294 случая заражения. Темп прироста сложился на уровне 0,43%.
Вместе с тем за прошедшие 24 часа инфекция унесла жизни 654 человек. Всего в стране зарегистрировано 138 579 летальных случаев из-за COVID-19.
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Более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в России
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