За минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразились 23 543 жителя России. Общее количество заболевших COVID-19 за все время его распространения составило 5 538 142. Такая информация опубликована в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
– За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 23 543 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3322 (14,1%) без клинических проявлений, – уточняется в размещенном сообщении.
Отмечается, что за все время в России зафиксировали 5 538 142 случая заражения. Темп прироста сложился на уровне 0,43%.
При этом за последние 24 часа инфекция унесла жизни 672 пациентов.
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Более 23 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в России
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