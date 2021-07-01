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Более 23 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в России

За минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразились 23 543 жителя России. Общее количество заболевших COVID-19 за все время его распространения составило 5 538 142. Такая информация опубликована в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.


– За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 23 543 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3322 (14,1%) без клинических проявлений, – уточняется в размещенном сообщении.

Отмечается, что за все время в России зафиксировали 5 538 142 случая заражения. Темп прироста сложился на уровне 0,43%.

При этом за последние 24 часа инфекция унесла жизни 672 пациентов.
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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