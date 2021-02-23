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  2. Более 200 судебных дел решены в пользу работников при помощи профсоюзов

Более 200 судебных дел решены в пользу работников при помощи профсоюзов

Цифры привели в Федерации профсоюзов, подводя итоги работы правовой инспекции труда за прошлый год.


– Ежедневно юристы ФПБ рассматривают ситуации, связанные с нарушением трудовых прав работников. Незаконное увольнение или дисциплинарное взыскание, нарушение порядка приема на работу или увольнения, неправильный расчет заработной платы, невыплата компенсации в случае получения производственной травмы – в каждом таком случае правовые инспекторы труда оказывают всю необходимую помощь работникам. И в большинстве случаев разрешить спорные ситуации удается в досудебном порядке – путем переговоров или при рассмотрении в комиссии по трудовым спорам, – отметила начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения ФПБ Марина Лазарь. – Но есть и ситуации, когда профсоюзы защищают права работников в судах. При этом в большинстве таких случаев удается отстоять интересы людей. Например, в прошлом году при помощи профсоюзов более 200 судебных дел были решены в пользу работников.

По законодательству профсоюзы имеют право не только консультировать членов профсоюза, оказывать помощь в составлении процессуальных документов, но и непосредственно представлять интересы работников в суде. Помощь оказывается бесплатно.

Наиболее часто судебные споры, в которых интересы работников представляют профсоюзы, связаны с нарушениями в оплате труда, незаконным привлечением к дисциплинарной ответственности. Кроме того, значительная доля исков связана с вопросами восстановления незаконно уволенных работников, заключения (продления) контрактов с работниками, взысканием с нанимателя сумм компенсации в случаях нарушения прав работников.

– Зачастую причина спорных ситуаций в том, что при принятии тех или иных решений наниматель не учитывает нормы коллективного договора или тарифного соглашения. Например, на одном из предприятий Могилевской области наниматель в нарушение коллективного договора, действующего в организации, предварительно не согласовал увольнение работника с профсоюзом. В итоге судебного разбирательства работник была восстановлен на рабочем месте, – привела пример Марина Лазарь. – Или еще одна из распространенных ситуаций. Работнику сельскохозяйственной организации Минской области наниматель решил не продлевать контракт в связи с истечением срока действия. Но в Соглашении между Комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома, Минским областным комитетом Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса и Минским областным агропромышленным союзом на 2018–2020 годы нанимателю предписана обязанность продлевать контракт с добросовестными работниками с их согласия. В указанном случае работник добросовестно относился к своим должностным обязанностям, к дисциплинарной ответственности не привлекался и желал продолжить трудовые отношения. После длительных разбирательств судебным решением работник был не только восстановлен на прежнем месте работы, но и с нанимателя был взыскан в его пользу средний заработок за время вынужденного прогула в размере более 3700 рублей.
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Фото: Алексей МАТЮШ
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