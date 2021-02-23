Более 200 судебных дел решены в пользу работников при помощи профсоюзов

, – отметила. –По законодательству профсоюзы имеют право не только консультировать членов профсоюза, оказывать помощь в составлении процессуальных документов, но и непосредственно представлять интересы работников в суде. Помощь оказывается бесплатно.Наиболее часто судебные споры, в которых интересы работников представляют профсоюзы, связаны с нарушениями в оплате труда, незаконным привлечением к дисциплинарной ответственности. Кроме того, значительная доля исков связана с вопросами восстановления незаконно уволенных работников, заключения (продления) контрактов с работниками, взысканием с нанимателя сумм компенсации в случаях нарушения прав работников., – привела пример Марина Лазарь. –