Более 20 ДТП с велосипедистами зарегистрировано в Минске с начала года

Основными причинами аварий с их участием стали неправильное пересечение проезжей части, выезд из-за препятствия и движение по дороге при наличии тротуара, рассказали в ГАИ Минска.

21 авария с участием велосипедистов была зарегистрирована в столице с начала 2020 года.

– Основными причинами ДТП с участием велосипедистов являются неправильное пересечение проезжей части, выезд из-за препятствия и движение по проезжей части при наличии тротуара, –рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяна Сподобаева.

По ее словам, в уже названном количестве ДТП велосипедисты получили травмы различной степени тяжести. В этой связи столичная ГАИ напоминает правила дорожного движения и предлагает несколько полезных советов для велосипедистов. Например, нельзя опережать транспорт на перекрестке, при пересечении проезжей части нужно обязательно спешиться, если на дороге нет разметки «зеленый велопереезд». Также перед поездкой необходимо оборудовать велосипед в соответствии с требованиями ПДД.

– Кроме того, во время езды ГАИ не рекомендует велосипедистам пользоваться наушниками, так как звуки плеера отвлекают от происходящего на дороге, – отметила Татьяна Сподобаева. – Кроме того, нельзя забывать о средствах защиты (шлем, защитные перчатки), которые уберегут от травм при падении.