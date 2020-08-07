Более 20 арбузов и дынь украли трое минчан из торговой точки

В Минске с поличным задержали женщину и двоих мужчин, которые воровали из торговой палатки на улице Сурганова арбузы и дыни.





Задержанными оказались 45-летняя женщина, а также 43 и 44-летние жители столицы.

Как рассказали в столичной милиции, после употребления спиртного внимание компании привлекла находившаяся рядом торговая точка. Товар – арбузы и дыни – не увозили на склад, а оставляли его на месте торговли.

Всего компаньонам удалось вынести из палатки 18 арбузов и 3 дыни. Похищенное прятали во дворе дома на улице Сурганова, позже все намеревались продать.

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Общая сумма ущерба составила около 230 рублей.