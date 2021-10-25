Более 2,1 тыс. фур ожидает выезда из Беларуси в ЕС на границе

На границе между Беларусью и Латвией перед пунктом пропуска "Григоровщина" выезда ожидают свыше 220 фур, "Урбаны" – как минимум 260.На белорусско-литовской границе перед пунктом пропуска "Видзы" скопилось по меньшей мере 170 грузовиков, "Котловка" – 150, "Каменный Лог" – свыше 350, "Бенякони" – не менее 210, "Привалка" – как минимум 260.На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" в очереди находятся свыше 180 грузовых транспортных средств, "Берестовица" – по меньшей мере 170, "Козловичи" – не менее 200.