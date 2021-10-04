Более 190 белорусок награждены орденами Матери

За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены работницы предприятий промышленной и агропромышленной сфер, строительной отрасли, организаций жилищно-коммунального хозяйства, торговли и связи, учреждений образования, здравоохранения, соцобслуживания, культуры.

В их числе и животновод совхоза "Заря" Лоевского района Алла Прищеп. Супруг Александр работает в совхозе механизатором. В сельсовете о паре говорят: знаменитые на всю округу хозяева и родители, для которых пятеро деток – счастье, умноженное на пять. Многодетную семью поддерживают. Год назад как Прищепы переехали в новый на 150 квадратов дом в агрогородке Ручаевка, построенный с господдержкой. Предлагали квартиру в райцентре, но супруги предпочли деревенскую жизнь и не разочаровались. В доме настоящий городской комфорт – теплые полы, ванная, туалет. А «снабжают» большое семейство продуктами 99 соток земли. Супруги с азартом ведут личное подсобное хозяйство, купили мотоблок. В закромах полно овощей, закаток, в холодильнике свои мясо, яйца. Алла Прищеп сейчас в декретном, растит младшеньких сына и дочку, так что время позволяет баловать всю семью едва ли не каждый день выпечкой.

– В нашей семье каждый новый ребенок появляется на свет по интересной закономерности: за дочкой сынок, за сыном снова дочурка. Старшей Ирине 15. Андрюша и Карина – младшеклассники. А трехлетний Сашка и годовалая Каролина со мной рядом, дома. Старшенькие – мои помощники во всех делах, а младшие – баловни. Чуть не каждый день пеку им торты, пирожки, булочки, салаты готовлю, духовка работает без передышки. Большая семья – совсем несложно, наоборот, забота о муже, детях приносит радость. Получить орден Матери очень приятно, ведь это самая высокая оценка вроде бы неприметного, но ежедневного кропотливого труда, – призналась награжденная Алла Прищеп.