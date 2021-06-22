За минувшие сутки коронавирусной инфекцией в России заразились 16 715 человек. За весь период распространения COVID-19 болели 5 350 919 жителей страны. Такая информация размещена в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Кроме того, отмечается, что за прошедшие сутки заболевание унесло жизни 546 пациентов, вылечились от коронавируса 11 117 человек.
Днем ранее сообщалось о 17 378 зараженных. Темп прироста сложился на уровне 0,31%.
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Более 16 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за прошедшие сутки
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