Более 1140 фур скопилось в очереди на выезд из Беларуси в ЕС

Перед пунктом пропуска "Григоровщина", который расположен на границе между Беларусью и Латвией, в очереди на въезд в ЕС находятся свыше 80 фур, в "Урбанах" –примерно 90.Перед пунктом пропуска "Видзы" въехать в Литву пытаются около 20 грузовых транспортных средств, в "Котловке" – примерно 20, "Каменном Логе" – 310, "Беняконях" – более 170, "Привалке" – свыше 180.На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось по меньшей мере 170 фур, в "Берестовице" –свыше 70, "Козловичах" –примерно 30.