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Более 110 тыс. автомобилей отзывает Toyota в Японии

Автомобилестроительная корпорация Toyota Motor проведет крупную отзывную кампанию в Японии. По меньшей мере 110 тыс. автомобилей будут возвращены из-за неисправности в системе гибридного силового агрегата, передает ТАСС.


В сообщении, опубликованном на сайте Toyota, уточняется, что отзывная кампания затронет 38 моделей, в том числе и Prius. Всего устранять дефекты планируют в 111 842 транспортных средствах, сошедших с конвейера в период с апреля по август нынешнего года. Согласно информации министерства государственных земель, инфраструктуры и транспорта, куда в обязательном порядке сообщают о любых отзывах машин, автопроизводитель выявил в системе гибридного силового агрегата неисправность, из-за которой может произойти произвольное отключение мотора.

В настоящий момент информации о каких-либо инцидентах, связанных с этим дефектом, нет.
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Фото: РЕЙТЕР
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