Более 110 тыс. автомобилей отзывает Toyota в Японии

В сообщении, опубликованном на сайте Toyota, уточняется, что отзывная кампания затронет 38 моделей, в том числе и Prius. Всего устранять дефекты планируют в 111 842 транспортных средствах, сошедших с конвейера в период с апреля по август нынешнего года. Согласно информации министерства государственных земель, инфраструктуры и транспорта, куда в обязательном порядке сообщают о любых отзывах машин, автопроизводитель выявил в системе гибридного силового агрегата неисправность, из-за которой может произойти произвольное отключение мотора.В настоящий момент информации о каких-либо инцидентах, связанных с этим дефектом, нет.