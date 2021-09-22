Более 1080 фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС на границе

Перед пунктом пропуска "Григоровщина" на границе между Беларусью и Латвией в очереди находятся как минимум 30 большегрузов, "Урбаны" – не менее 60.Перед пунктом пропуска "Видзы" на белорусско-литовской границе въехать в Литву пытаются 70 грузовиков, "Котловка" – более 160, "Каменный Лог" – как минимум 400, "Бенякони" – не менее 120, "Привалка" – примерно 80 фур.На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось по меньшей мере 120 грузовых транспортных средств, "Берестовица" – как минимум 40.