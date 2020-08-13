Более 10 человек умерли от жары в Японии

Медики зафиксировали также более 6,6 тысячи тепловых ударов, пишет ТАСС.

Более 10 человек умерли, еще 6,6 тысячи попали в больницы с тепловыми ударами в Японии на минувшей неделе.

Как отметили в Главном пожарном управлении Японии, выполняющем функции МЧС и скорой помощи, длительная госпитализация потребовалась в 180 случаях, которые были признаны тяжелыми. Еще 2,4 тыс. человек поступили в медицинские учреждения в состоянии средней тяжести.

Известно, что более половины всех пострадавших – люди пожилого возраста старше 65 лет, которые из соображений экономии могут не включать дома кондиционер или же подолгу работать в саду.

Сейчас в Японии очень жарко – в ряде районов столбик термометра поднимался в течение дня выше 38 градусов, а в центральной префектуре Гумма 11 августа днем воздух прогрелся до 40,1 градуса.