Более 1,4 тысячи ветеранов Минска получат подарки к 75-летию Победы

Сертификаты номиналом 150 рублей одного из торговых центров минчанам вручит Мингорисполком, передает Минск-Новости.

Как рассказали в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, подарок к 75-летию Победы получат 1405 граждан.

Сертификаты номиналом 150 рублей можно будет отоварить в торговом центре, в каком именно будет определено в ходе тендера.

Кроме этого, в столице завершены выплаты материальной помощи к 75-летию Победы в соответствии с Указом Президента от 30 декабря 2019 года № 491. Их получили почти 3,3 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и граждан, пострадавших от ее последствий. Размер помощи составил от 700 до 2500 рублей.