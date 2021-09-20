Более 1,3 тыс. фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС на границе

Согласно актуальной на 8:00 информации, на границе между Беларусью и Евросоюзом в очереди на выезд находятся по меньшей мере 1,3 тыс. грузовых транспортных средств. Такие данные опубликованы на сайте Госпогранкомитета.
Перед пунктом пропуска "Григоровщина" на границе между Беларусью и Латвией своей очереди на выезд ожидают как минимум 80 фур, "Урбаны" – более 70.
Перед пунктом пропуска "Видзы" въехать в Литву пытаются по меньшей мере 120 грузовых транспортных средств, "Котловка" – 160, "Каменный Лог" – свыше 270, "Бенякони" – как минимум 230, "Привалка" – не менее 200.
На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось свыше 150 фур, "Берестовица" – по меньшей мере 50, "Козловичи" – как минимум 30.