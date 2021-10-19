Более 1,1 тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано за январь – сентябрь в Беларуси

В стране за январь – сентябрь текущего года зарегистрировано 1123 новых случая ВИЧ-инфекции. Заболеваемость сохранилась на уровне такого же периода прошлого года: 12,01 случая на сто тысяч населения. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Больше всего случаев ВИЧ-инфекции за этот период было диагностировано в Гомельской области – 301, столице – 292, Минской области – 207. В Брестской области за девять месяцев этого года зарегистрировано 82 случая, Витебской – 77, Гродненской – 47, Могилевской – 117.
В эпидемический процесс вовлечены все люди всех возрастов, но приоритетная категория граждан, у которых впервые выявляют вирус, – люди старше тридцати лет. 85,2% из числа зарегистрированных за январь – сентябрь этого года случаев ВИЧ-инфекции приходится на людей старше 30 лет.
По кумулятивным данным (с 1987 года), преобладающим путем заражения является половой (66,6%), доля парентерального пути передачи ВИЧ (при внутривенном введении наркотических веществ) составляет 31,3%. За январь – сентябрь этого года удельный вес людей, инфицирование которых произошло половым путем, составляет 83,8%, доля парентерального пути передачи ВИЧ – 14,3%.
В общей структуре ВИЧ-инфицированных преобладают мужчины (60,6%), доля женщин составляет 39,4%. Удельный вес женщин, вовлеченных в эпидемический процесс по ВИЧ-инфекции, за январь – сентябрь 2021 года составил 39,7%.
В социальной структуре ВИЧ-инфицированных людей, впервые выявленных за январь – сентябрь, 41,2% составляют лица рабочих специальностей и служащие, 34,6% – лица без определенной деятельности, 9,3% – из мест лишения свободы.
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