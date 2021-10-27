Бокий о Паралимпиаде в Токио: каждую дистанцию проходил с большим усердием

Белорусский пловец-паралимпиец, 16-кратный паралимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы в эфире программы «Скажинемолчи» на "Беларусь 1" на рассказал о своих впечатлениях от Паралимпиады в Токио-2020, какая из завоеванных золотых медалей была самая сложная и почему он не любит, когда его сравнивают с Майклом Фелпсом:
Скриншот из видео
- Старт в Токио прошел хорошо. Здорово, что в условиях пандемии Паралимпиаду вообще смогли провести. Но то, что такие масштабные соревнования проходили без зрителей – печально. Когда я оказался на своей первой Паралимпиаде в Лондоне настроение зрителей мне нравилось больше всего. Когда полные трибуны, на которых 15 тысяч человек, аплодируют тебе при выходе на дистанцию или на награждении, это вводит в кураж. Без зрителей в Токио было даже немного некомфортно, - поделился спортсмен.
На Паралимпиаде в Токио Игорь Бокий завоевал 5 золотых медалей на дистанциях 50/100/200/400 м разными стилями. Паралимпийский чемпион рассказал, какую медаль для него было завоевать сложнее:
- Каждую дистанцию на Паралимпиаде проходил с большим усердием, ведь на любых соревнованиях необходимо максимально выложиться, а также правильно распределить силы. К тому же длительное время держать такую стартовую форму стоит больших усилий, - отметил спортсмен.
16-кратный паралимпийский чемпион также поделился, как настраивается перед соревнованиями:
- У меня достаточно простой ритуал. Я стараюсь расслабиться и отвлечься от всех мыслей и проблем. Пытаюсь сконцентрироваться на отдыхе и восстановлении. Также стараюсь думать о технике и дистанции.
Один из важных факторов для поддержания формы помимо тренировок – питание. Бокий рассказал о своем рационе:
- Особой диеты у меня нету, ем все, но не в больших количествах. Ем разные виды мяса, макароны, овощи. В подготовительный период питаюсь в пределах 5 тысяч калорий. Мой рацион основывается как на своем опыте, так и на советах тренеров и врачей.
Из-за большого количества паралимпийских наград Игоря часто сравнивают с легендарным пловцом Майклом Фелпсом, однако спортсмену такое вовсе не льстит:
- Для меня Фелпс авторитет, считаю его великим спортсменом, но я не люблю когда меня с ним сравнивают. Не хочу, чтобы меня потом запомнили в сравнении с ним. Я бы хотел остаться собой.