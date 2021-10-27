Бокий о Паралимпиаде в Токио: каждую дистанцию проходил с большим усердием

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- поделился спортсмен.На Паралимпиаде в Токио Игорь Бокий завоевал 5 золотых медалей на дистанциях 50/100/200/400 м разными стилями. Паралимпийский чемпион рассказал, какую медаль для него было завоевать сложнее:, - отметил спортсмен.16-кратный паралимпийский чемпион также поделился, как настраивается перед соревнованиями:Один из важных факторов для поддержания формы помимо тренировок – питание. Бокий рассказал о своем рационе:Из-за большого количества паралимпийских наград Игоря часто сравнивают с легендарным пловцом Майклом Фелпсом, однако спортсмену такое вовсе не льстит: