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Богдан: хочется обратиться к женщинам разных стран: «Поддержите нас в стремлении быть самостоятельными и защищать наши семьи»

Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения, председатель Белорусского союза женщин, поддержала акцию безвозмездной сдачи крови.


– Инициатива БСЖ поддержать День донора стала хорошей традицией. Мы начинаем акцию сегодня: наши подруги, члены президиума БСЖ, объединенной организации МЧС, первичной организации Министерства юстиции собрались здесь, чтобы поддержать акцию РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. Но на самом деле наше объединение начало мероприятия еще 9 июня, и мы надеемся, что на следующей неделе все наши организации примут участие в мероприятии. 

Елена Богдан считает, что очень важно развивать безвозмездное донорство. 


– Должна быть потребность у людей творить добрые дела. Через донацию крови человек делится частицей себя, чтобы спасти другого. Не секрет, что сегодня все озабочены ситуацией, которая развивается на внешних контурах страны. Акция безвозмездного донора – это еще одно подтверждение того, что наша страна хочет жить в мире, помогать друг другу. Для добрых дел не нужно ничего сверхъестественного: стоит просто посмотреть вокруг. Хочется, чтобы сегодня нас услышали женщины разных стран. У нас есть дети, мы живем в мирной стране, которую строим 25 лет. Мы хотим, чтобы вы поддержали нас в стремлении быть самостоятельными:  остановите безрассудные действия своих политиков.

Председатель объединения также подчеркнула, что Белорусский союз женщин всегда был и остается с нашей службой донорства. 

Фото: БЕЛТА
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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