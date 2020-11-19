Сотрудники налоговой инспекции Бобруйска провели проверку и установили, что местный житель заготавливал лом черных металлов в городе и окрестностях с целью последующей сдачи на заготовительный пункт и получения прибыли. Всего он успел собрать 1881 килограмм лома.
Фото носит иллюстративный характер
При этом заготовка лома – лицензируемый вид деятельности, которым могут заниматься только заготовительные организации.
В пресс-центре ИМНС по Могилевской области прокомментировали, что гражданин понес наказание в виде штрафа с конфискацией лома черных металлов. В налоговой напомнили: незарегистрированная предпринимательская деятельность наказывается штрафом в размере до 100 базовых величин с конфискацией предметов административного правонарушения, а также до 100% суммы дохода, полученного в результате неправомерной деятельности, или без конфискации.
Фото: pixabay.com
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Бобруйский металлист привлечен к ответу за незаконную предпринимательскую деятельность
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