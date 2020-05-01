Бобруйчанка, мама которой работает медсестрой в «инфекционке», нарисовала картину на тему пандемии и стала лауреатом Международного фестиваля

Бобруйчанке Юлии Кравец – 30 лет. По образованию – учитель иностранных языков, работает специалистом колл-центра. А в свободное время – рисует. Для души. Как она сама себя называет: «Я – не профи, а художник-любитель». Впрочем, ее творчество уже не раз экспонировалось – в региональных музеях, Бобруйском Дворце искусств.

- Заведующая отделом художественного творчества Дворца искусств Наталья Куликова и уговорила меня подать заявку на Международный фестиваль Art Fest, - вспоминает Юлия. – Хотя я, признаться, поначалу сомневалась – стоит ли. Даже выслала фото своей картины хорошему знакомому, профессиональному художнику из Москвы. Он одобрил, дескать, дерзай, у тебя все шансы на успех.

Фестиваль Art Fest, организаторами которого выступают Могилевский горисполком, горсовет депутатов, областная организация «Белорусский союз женщин», городская организация РОО «Белая Русь» и городской комитет ОО «БРСМ», проходит уже в 3 раз. Но впервые – в дистанционном формате. В нынешнем приняли участие представители всех областей нашей страны, а также жители Молдовы. Конкурсные работы оценивало не только компетентное жюри, но и пользователи соцсетей. Юля стала лауреатом 1-й степени в номинации «Изобразительное творчество». Ее картина созвучна времени - посвящена коронавирусу и называется «Противостояние». На ней молодая художница изобразила средневекового доктора, сражающегося с эпидемией.

Юлия признается:

- Мне всегда была интересна медицина, поскольку многие мои родственники, друзья работают в этой сфере. И моя мама – Елена Михайловна – более 25 лет трудится медсестрой в инфекционной больнице. Сегодня она – на передовой: ставит капельницы, уколы больным. С работы, конечно, возвращается уставшая, поэтому мы с отцом всячески ее поддерживаем – готовим, убираем. Кстати, влажную уборку помещения делаем ежедневно. И на улицу без перчаток и масок не выходим – проявляем гражданскую сознательность. За маму, конечно, переживаем. Хотя понимаем – она работает в защитном комбинезоне, в больнице четко соблюдается санэпидрежим. Кстати, картину на тему коронавируса я и писала, чтобы поддержать близкого мне человека и в ее лице всех медиков. Слоган был такой: «Мы победим!»

В больницу Елена Михайловна пока, по словам Юли, не переселилась – после смены возвращается домой. Где кроме мужа и дочери ее ждут такса Анфиса и 8 канареек. Юля улыбается:

- Для мамы это – отдушина, она любит природу, животных. На выходные, чтобы отдохнула, мы выбрались на дачу – в тихое местечко под Бобруйском. А кода мама узнала, что я посвятила картину ей и моя работа была отмечена на Международном фестивале, не смогла сдержать эмоций – расплакалась. От счастья.

Примечательно, что на тему COVID-19 у Юлии уже несколько работ. И она даже подумывает организовать на эту тему отдельную выставку.





Фото предоставлено Юлией Кравец