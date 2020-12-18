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  2. Бобруйчанин предлагал землякам «посуду» мечты». Эксперты установили ее реальную цену

Бобруйчанин предлагал землякам «посуду» мечты». Эксперты установили ее реальную цену

Жители Бобруйска обратились в милицию с жалобой на продавца посуды. В первом случае мужчина сообщил, что незнакомый человек ходил по квартирам и предлагал купить набор высококачественной посуды известного бренда по хорошей цене. Бобруйчанин согласился на «заманчивое» предложение и приобрел комплект за 400 рублей, однако после ухода «гостя» обнаружил, что указанный на коробке производитель совсем не тот, который называл продавец. В другом – горожанка рассказала, что ее 89-летняя мать, будучи дома, купила у неизвестного мужчины такой же комплект кастрюль и сковороду. Продавец просил за посуду 500 рублей, и пожилая женщина заплатила ему 145 рублей, а также отдала пару золотых сережек. Главный специалист по работе со СМИ управления Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская сообщает:


 В рамках проводимых проверок экспертам Бобруйского межрайонного отдела Госкомитета судебных экспертиз были назначены судебные товароведческие экспертизы для определения стоимости наборов посуды. По результатам проведенных экспертиз в обоих случаях эксперт пришел к выводам, что первоначальная стоимость каждого набора посуды составляет не более 229 рублей.


Эксперты предупреждают: покупая товар у неизвестных вне торговых объектов, граждане рискуют быть обманутыми.  «Прежде чем совершить дорогостоящую покупку, обсудите это с родственниками или близкими людьми. А также требуйте у продавца документы, разрешающие на осуществление данного рода деятельности, документы на товар, кассовый чек и гарантийный талон», – добавила Ирина Рачковская.

Фото предоставлено управлением Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области
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