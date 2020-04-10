Боб Дилан впервые возглавил чарт Billboard, выпустив 17-минутную композицию

Легендарный американский музыкант Боб Дилан (настоящее имя Роберт Аллен Циммерман), которому в мае исполнится 79 лет, впервые возглавил чарт Billboard (чарт Rock Digital Song Sales). Причем сделал это музыкант с почти 17-минутной композицией.





Песня “Murder Most Foul”, которую называют современной поэмой импрессионистов, была опубликована 27 марта. Она посвящена убийству в 1963 году президента США Джона Кеннеди. Это первый оригинальный релиз Дилана за последние восемь лет, пишет NME.

Дилан, которого называют народным пророком, ранее уже обращался к этой теме, и вот теперь он снова присоединился к длинному списку творцов, от Оливера Стоуна до «Роллинг Стоунз», которые анализируют последствия убийства Кеннеди.

Месседж артиста звучит так: нашей культуре можно свернуть голову, но нельзя вырезать ее сердце или душу.

Дилан — один из самых успешных музыкантов, его пластинки разошлись тиражом более 100 миллионов копий. Он лауреат 12 премий «Грэмми», «Оскара» и «Золотого глобуса», Пулитцеровской премии, является членом Зала славы рок-н-ролла, наконец лауреатом Нобелевской премии по литературе «за создание новых средств поэтической выразительности в рамках великой американской песенной традиции».

Тем не менее до сих пор Дилан никак не мог добраться до вершины главного американского чарта. Ранее лучшим его достижением было второе место, на которое поднимались в 1965 и 1966 годах композиции "Like a Rolling Stone" и "Rainy Day Women".

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Фото: wikimedia





