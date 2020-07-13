БМЗ продолжает стабильно обеспечивать заказы на внешнем рынке

Белорусскому металлургическому заводу удалось сохранить свои рынки в период борьбы с пандемией. Об этом генеральный директор ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» Дмитрий Корчик сообщил во время конференции в Национальном пресс-центре. Он особо подчеркнул, что решение продолжать работать в период борьбы с COVID-19 позволило БМЗ стабильно обеспечивать заказы, которые во многом приходятся и на потребности такого конкурентного направления как автопром ЕС.

При этом ситуация на внешнем рынке остается непростой. Его сжатие повлияло и на БМЗ – сократился экспорт продукции на восемь процентов по итогам первого полугодия текущего года. Дмитрий Корчик также заметил, что отдельно на работу предприятия повлияло и снижение мировых цен на металлопродукцию. Однако благодаря поддержке банковской системы и Правительства БМЗ сегодня продолжает стабильную работу, обеспечен сырьем и материалами:

– Белорусский металлургический завод за полугодие экспортировал продукции, если говорить в натуральном выражении, около 92 процентов. Да, есть снижение, оно связано с закрытием ряда производств и уменьшением количества заказов как в автопроме, так и нефтяной отрасли. Но, в принципе, по динамике июля мы видим, что увеличиваются заказы на металлопродукцию со стороны европейского автопрома, прежде всего по металлокорду. Также крупнейшие партнеры снова начинают возвращаться к полноценной работе – шинные компании начали оживать. Мы себя чувствуем уверенно и будем продолжать работать.

Говоря о новых разработках, Дмитрий Корчик заметил, что благодаря инвестиционным вложениям, которые были сделаны в последние годы, сегодня есть возможность активно заниматься новыми видами марок стали. Причем делать это в соответствии с достаточно высокими требованиями автопроизводителей, в первую очередь европейских. Так, за 2019 год было освоено около 265 новых видов изделий. Сейчас процедуры апробирования и сертификации проходят около полусотни таких образцов.