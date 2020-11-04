В январе – сентября текущего года ОАО "БМЗ" – управляющая компания холдинга "БМК" – в страны Европейского союза осуществила поставки более 200 тыс. т катанки, или 122% к аналогичному периоду 2019 года. Данная продукция занимает более четверти общего объема заводских отгрузок на рынок ЕС, пишет БЕЛТА.
В 2020 году БМЗ поставил катанку в 13 стран Евросоюза. Объем экспорта значительно увеличился в Польшу, Румынию, Италию и Нидерланды. Эти страны стали для предприятия самыми крупными импортерами данной продукции в ЕС. Катанка также поставлялась в Болгарию, Испанию и Словению. В данные страны в 2019 году подобные отгрузки не осуществлялись.
– Потребители катанки, произведенной на БМЗ, – европейские компании, занимающиеся производством крепежа, пружин амортизаторов для автомобильной промышленности, креплений для железной дороги и мебельных пружин. За январь – сентябрь 2020 года БМЗ произвел более 650 тыс. т катанки. Объем ее реализации на экспорт незначительно превышает уровень аналогичного периода предыдущего года. Всего за 9 месяцев этого года завод экспортировал катанки почти на $120 млн в 23 страны, – рассказали в министерстве.
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БМЗ нарастил экспорт катанки в страны ЕС более чем на 20%
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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