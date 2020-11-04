БМЗ нарастил экспорт катанки в страны ЕС более чем на 20%

В 2020 году БМЗ поставил катанку в 13 стран Евросоюза. Объем экспорта значительно увеличился в Польшу, Румынию, Италию и Нидерланды. Эти страны стали для предприятия самыми крупными импортерами данной продукции в ЕС. Катанка также поставлялась в Болгарию, Испанию и Словению. В данные страны в 2019 году подобные отгрузки не осуществлялись., – рассказали в министерстве.