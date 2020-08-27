Об этом министр промышленности Петр Пархомчик сообщил журналистам по итогам совещания у Президента.
– В июне мы увидели рост цен на 3–4 процента, июль тоже дал небольшой прирост, в августе цены еще выросли. Самое главное, что практически все виды продукции БМЗ сегодня загружены на сто процентов, то есть завод начинает работать с полной отдачей, – прокомментировал министр промышленности.
По его словам, в последние два года из-за конъюнктуры потери ценообразования по многим видам его продукции составили от 23 до 27 процентов.
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БМЗ начинает работать с полной отдачей
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК