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  2. Блокировка дорог, дети и агрессия. В Минске прошла очередная протестная акция

Блокировка дорог, дети и агрессия. В Минске прошла очередная протестная акция

Когда сказать нечего да и желающих всё меньше, протестующие достают главный, как им кажется, «козырь». Точнее, два. Первый - нагло выходят на дорогу, полностью блокируя движение на улице. Зачем? Какой в этом смысл? Разве так выражают гражданскую позицию? Или в данном случае цель – вынудить водителей взять в руки биты и таким образом добавить огонька к явно угасающим протестам?  

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Второй «козырь» – дети. Они по-прежнему стараниями недородителей оказываются на улице. Недородители, полагаете, слово обидное? А как иначе назвать тех, для кого собственный ребенок – это инструмент манипуляции, щит и орудие одновременно. «Мы просто гуляем», – каждый раз уверяют пикетчики.

Зрелище, откровенно говоря, еще более жалкое, чем в прошлые выходные. По сути, горстки людей собрались по районам, откуда потом «гуляли» в сторону центра, шарахаясь от любого шороха. Бчб-символики почти не было.  

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Главное  кричать погромче.

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Удар ногой в спину. Это такой "мирный" протест?


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Секта?



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Вполне уместились бы и на тротуаре. Зачем выходить на дорогу?


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А здесь видно, как координатор пользуется радиостанцией. Говорил, что нужна подмога.

Среди пикетчиков были и те, кто вышел на улицу не по доброте душевной или за идею, а за копеечку. К примеру, один из колонны, накинув бчб-тряпку на плечи, получил деньги от другого человека. Это снято на видео. Так и на других точках оплачиваются услуги координаторов. Вот и зарабатывают, а вы «гуляйте», дурачки. Всё банально и просто.

– Отпустите человека! – орала взрослая тетка военнослужащим, волоча за собой девочку лет пяти. Бойцы уходят, тетку не трогают, но та вопит еще яростнее: Как вы уже зодолбали! Когда вы уже все сдохнете!

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Выпил – и на протест. Красное ухо скромно намекает, что этот персонаж активно участвовал в акции. Таких правоохранители помечают при поимке специальной краской.

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Кстати, задержали этого человека за то, что блокировал движение на перекрестке улиц Острошицкая и Гинтовта.

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За карнизом, говорит, пошел. Карниза нет, а вот краска на руках есть, а это значит, что задержали человека за активные действия на протесте.

Этот человек в РУВД долго рассуждал о том, что блокировка дорог это плохо, хотя сам, как выяснилось, был задержан именно за это.

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Вот они "лица протестов"


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Еще один задержанный с красной меткой – Евгений. Родился в Магдебурге (Германия), живет и работает в Минске. Гулял, как признался позже, для выражения гражданской позиции. Ранее привлекался к административной ответственности, в том числе за расклейку "объявлений" во время избирательной кампании.

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И снова – на дорогу.

А вот итог воскресного дня для особо невероятных: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Минске задержано около 250 граждан.

"29 ноября с 12.00 до 14.00 в различных районах столицы попытались собраться небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы. В некоторых местах собравшиеся люди выходили на проезжую часть (ул. Руссиянова, ул. Матусевича и др.), блокируя при этом дорожное движение", – рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, после чего наиболее активные были задержаны.

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