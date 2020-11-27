За lucicicinda следят более чем 11 тысяч человек. Ее клипы собрали 586 тысяч лайков.
Недавно она выпустила несколько небольших видео и показала, как живут русские. Даже самые банальные вещи испугали многих иностранцев – свои эмоции они высказали в комментариях.
В первом ролике блогер показала окружение россиян. Акцент она сделала на старых, ничем не примечательных балконах, которые и правда создают не самое лучшее впечатление. Обратила внимание девушка и на школьные кабинеты, и многие подписчики были удивлены тем, что в каждом из них должен висеть портрет президента. Просмотров у этой публикации более 1,5 миллиона.
Возмутились иностранцы и после просмотра второго ролика. Там lucicicinda рассказала, что в стране каждый год отключают горячую воду на 14 дней: подписчики были в шоке. Следом за этим она отметила такое блюдо, как холодец: некоторые так и не угадали, что это, в комментариях, а другие вообще признались, что данное блюдо вызывает у них отвращение. Девушка обратила внимание и на обязательный атрибут многих семей – шкаф с хрустальным сервизом, который пылится год и используется только в новогоднюю ночь.
Фото: TikTok
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Блогер в TikTok напугала иностранцев тем, что показала им жизнь в России
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