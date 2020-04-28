Блины, древние традиции и скатерти на могилах. Как отметили Радоницу в Могилевской области

Первое, что бросается в глаза, как только приходишь с местными жителями на кладбище, — голосящие женщины и рисунки на песке. Подходя к каждой могиле, люди берут пасхальное яйцо и проводят им крест прямо на земле. Так они здороваются с предками.После приветствия на крестах развешивают рушники, а на могилах расстилают скатерти. Они имитируют убранство стола, за которым собирается вся родня. Прямо на скатертях расставляют тарелки с традиционными блюдами: обязательно пасхальные яйца (ими потом играют в «битки»), омлет, блины, сало и хлеб. Раньше его пекли самостоятельно, но сейчас все чаще на «столах» появляется магазинный.Едой и напитками в Езерах обязательно делятся с усопшими: воду и спиртное для них выливают на землю, отламывают кусочки хлеба. Когда Радоница заканчивается, блюда оставляют на кладбище — для предков или для птиц, которые символизируют их души. Местные жители верят, что пернатые — это их переродившиеся родственники, которые прилетают увидеться и помочь живым, прислать богатый урожай. Поэтому наши меньшие братья появляются и в узорах на рушниках.Скатерти, в отличие от яств, после поминовения усопших забирают. Но и тут не обошлось без традиции: бабушки аккуратно складывают белые полотна и рассказывают нам, что как минимум одну скатерть ни за что не будут стирать после Радоницы. Она послужит оберегом во время грозы: чтобы уберечь дом от удара молнии, кладбищенскую скатерть нужно постелить на стол. Тогда, по местным поверьям, души предков защитят своих родных от опасности.Традиции в Езерах чтят с размахом — на Радоницу кладбище становится белым от рушников и скатертей. В этом году эффект немного слабее, но дух от зрелища все равно захватывает. В такие моменты становится ясно, что никакой вирус не может победить национальные верования и обряды.