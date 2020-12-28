Блестки, яркие стрелки, глянец: актуальный макияж для встречи Нового 2021 года

Новогодние праздники уже не за горами, а это значит, что каждая девушка продумывает свой образ до мелочей. Красивое платье, прическа, маникюр… стоит подумать и о макияже. Чемпион Беларуси 2020 года в номинации "Салонный макияж", визажист-стилист Людмила Ватанабэ рассказала корреспонденту sb.by, какие акценты стоит расставить в мейкапе, чтобы блистать и вдохновлять в новогоднюю ночь.
– 2021-й – год металлического Быка, а это животное активное, энергичное. Макияж должен быть соответствующий – яркий и запоминающийся. Глиттеры и блестки голографического, золотого и особенно серебристого цвета будут уместны как на веках, так и на губах или даже вместо веснушек на щечках. Словно после боя курантов вы едете на дискотеку и будете там самой яркой звездой! – обозначила специалист.
Стоить помнить! В макияже оттенки теней и помады подбираются по сезону и колориту внешности.
Для холодных цветотипов подойдут тона мягкого золота, приглушенного серебра и металлика. Девушкам и женщинам с теплым оттенком кожи – песочные, кремовые с мелкой крошкой-блестками.
– Перед тем как наносить макияж, подготовьте свою кожу: тщательно очистите, протонизируйте и увлажните ее. Затем нанесите специальную базу – она может быть выравнивающая, матирующая, увлажняющая или подсвечивающая. Выбираем в зависимости от задачи. После на лицо наносится тональный крем. Важно хорошо проработать эти этапы, иначе макияж будет неполноценный, – рассказывает Людмила Ватанабэ.
Варианты макияжа для зеленых глаз
Для редких зеленых глаз в новогоднем макияже подойдут теплые оттенки теней, например персиковые, цвета корицы, какао, а также шоколадные и золотистые. Дополните макияж помадой такого же теплого оттенка, но избегайте перламутра. Визажист добавляет: если вы придаете дополнительное свечение глазам, значит, губы должны быть максимально нейтральны, желательно матового финиша.
Варианты макияжа для серых глаз
Обладательницам серых глаз для праздничного макияжа стоит выбрать холодные оттенки розового, дымчато-серого и коричневого цветов. По желанию на подвижное веко можно добавить золотистый спаркл. Чтобы подчеркнуть контур глаз, наверх можно нанести подводку. Помаду можно выбрать с блеском, подойдет даже масло для губ.
Варианты макияжа для голубых глаз
Голубоглазые девушки, вооружитесь палеткой с антрацитовыми (в случае смоки-айс), бежево-золотистыми спарклами и шоколадно-коричневыми тенями. Обладательницам такого цвета глаз важно добавить глубины, поэтому тени можно использовать со светоотражающими фактурными элементами. Также специалист советует попробовать многосоставный мейкап: на внутренний уголок глаза нанесите светлый оттенок, на середину века – украшающий перламутр или сияющий спаркл, а внешний угол глаза оттените темным цветом. Завершите свой образ помадой пастельных оттенков.
Варианты макияжа для карих глаз
Чтобы блистать на новогоднем вечере, кареглазым девушкам стоит обратить внимание на бронзу и все ее оттенки. Также подходят глубокие синие и вишневые цвета. Если не любите яркость, обратите внимание на тени в теплых оттенках – бежевых, коричневых, мокко, хаки. Однако если на веко вы наносите эти цвета как основные, в центр подвижной части складки стоит нанести глиттер – этот тот самый праздничный акцент, без которого новогодний макияж будет неполным. Дополнить образ поможет хайлайтер.
– В зависимости от ваших предпочтений и настроения, можно разнообразить макияж мерцающей жидкой подводкой для глаз, пайетками, глиттером на веки, золотым или серебряным пигментом на область скул и носа. Самое главное – старайтесь избегать красных оттенков, ведь символ наступающего года не приемлет такие цвета! –рекомендует чемпион 2020 года по макияжу Людмила Ватанабэ.
Фото: pixabay.com, личный архив, Мария Новик
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Блестки, яркие стрелки, глянец: актуальный макияж для встречи Нового 2021 года
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