Благотворительный заплыв Blue Dragon Race 2021 на 5000 м в помощь больным детям, подопечным фонда "Шанс", организуется на Минском море 4 июля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на организаторов мероприятия.
Отмечается, что акция проходит уже четвертый год подряд и стала доброй традицией.
– Наша инициатива превратилась в собрание единомышленников, которые, несмотря на разные интересы и сферы деятельности, объединены общими целями: помочь больным детям и, преодолев себя, добраться до финиша пятикилометрового заплыва. Отличный пример такого неравнодушного отношения – двукратная чемпионка Паралимпийских игр Людмила Волчок. Спортсменка стала настоящим героем Blue Dragon Race в прошлом году, сумев бросить себе вызов и успешно с ним справиться. Мы ожидаем, что количество участников в заплыве этого года будет около 200 человек, – прокомментировали организаторы.
Фото: БЕЛТА
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Благотворительный заплыв в помощь больным детям пройдет 4 июля на Минском море
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