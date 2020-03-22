Благодаря Декрету № 7 в 2019 году сфера бытовых услуг пополнилась более чем 4,5 тысячами организаций

Благодаря Декрету № 7 «О развитии предпринимательства» в 2019 году сфера бытовых услуг пополнилась более чем 4,5 тысячами организаций. Об этом рассказала начальник управления социальной сферы и услуг Министерства антимонопольного регулирования и торговли Алеся Абраменко.

Она подчеркнула, что за последние годы было многое сделано для создания нормативно-правовой базы, которая поддерживает в том числе и сферу бытовых услуг.

- Благодаря Декрету № 7 в 2019 году более 3 тысяч субъектов в сферу. Около 1,5 тысяч организаций оказывают бытовое обслуживание в выездной форме. Прирост объектов службы быта за прошлый год составил 2,6 тысяч, - озвучила цифры представитель МАРТ.

Наиболее динамично в 2019 году развивались услуги парикмахерских и по техобслуживанию транспорта. В эти сегменты пришло 569 и 662 организации.

Кстати, сегодня в Беларуси отмечается День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.