Благодарна своим рабочим, которые не ходили на забастовки и всегда выполняли задания – Лазаревич

В эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш», член Президиума ОО «Белорусский союз женщин» Надежда Лазаревич поделилась, что ее работники никогда не поддерживали забастовки, к которым призывали некоторые Telegram‐каналы.
– Мы тоже на себе это пережили. В Telegram‐каналах были и до сих пор есть призывы к забастовкам. Я всегда говорила: самое простое сказать, что плохо, а вы найдите и скажите, что хорошо. Меня удивляет, когда пишут какую-то ересь по отношению к моему предприятию. Находят какие-то три невыверенные цифры и сообщают, что в «Бобруйскагромаш» не так все хорошо, как говорится, – поделилась эксперт.
Надежда Лазаревич также добавила, что благодарна своим рабочим, которые ни одного дня и ни одного часа не провели на забастовках.
– Потому что за два года они увидели, как вырос завод, как идет отгрузка техники и как они востребованы. Я всегда прихожу к людям и говорю: "А вот это мы делаем для Египта, а вот это поедет в Мадагаскар. Вы должны этим гордиться". И я горжусь ими, и собой горжусь, потому что мы смогли найти такие рынки сбыта, – заключила Надежда Лазаревич и добавила, что люди устали от бессмысленных призывов к забастовкам.
Фото: БЕЛТА
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