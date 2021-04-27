Сегодня в суде по делу бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка допросили свидетеля Андрея Маркова, заместителя директора и соучредителя компании "Марконстрой". Компания занималась строительством бизнес-центров и жилых домов. В январе 2008 года, как рассказал свидетель, у них возникли финансовые сложности в связи с мировым экономическим кризисом. Компания обратилась в несколько банков, чтобы взять кредит. Но получить его не удалось. Тогда знакомый Маркова рассказал ему, что есть другой знакомый, в Белгазпромбанке, который может помочь с этим вопросом. Марков связался с этим человеком, которым оказался Ильясюк, занимавший руководящую должность в банке.
Марков вместе со своим деловым партнером Ковальчуком пришли в кабинет Ильясюка. Тот выслушал их и рассказал, какие документы необходимо собрать, чтобы получить кредит.
Когда пакет был собран, бизнесмены снова пришли к Ильясюку в кабинет.
– Во время разговора он сказал, что сам такие вопросы не решает. И что для положительного решения нужна сумма в 100 тысяч долларов.
Как стало известно во время судебного заседания, деньги, как правило, передавались частями в сумме от 5000 до 10 000 долларов США.
– Мы так поняли, что Наблюдательному совету нужна определенная сумма. На калькуляторе было 100 тысяч долларов. Я понимал, что по-другому никак , – сказал на суде Марков. – Выхода у нас не было. Строительство нужно было завершить.
Марков рассказал, что деньги передавали в конвертах. Клали на рабочий стол Ильясюка и называли сумму.
Передача средств всегда происходила в рабочем кабинете Ильясюка в старом офисе здания банка.
– Я понимал, что это незаконная передача денег, – сказал Андрей Марков.
Опубликовано:
2624
Бизнесмен-свидетель по делу бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка: за решение о выдаче нам кредита нужно было заплатить 100 тысяч долларов
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter