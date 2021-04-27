Бизнесмен-свидетель по делу бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка: за решение о выдаче нам кредита нужно было заплатить 100 тысяч долларов

Марков вместе со своим деловым партнером Ковальчуком пришли в кабинет Ильясюка. Тот выслушал их и рассказал, какие документы необходимо собрать, чтобы получить кредит.Когда пакет был собран, бизнесмены снова пришли к Ильясюку в кабинет.Как стало известно во время судебного заседания, деньги, как правило, передавались частями в сумме от 5000 до 10 000 долларов США., – сказал на суде Марков.Марков рассказал, что деньги передавали в конвертах. Клали на рабочий стол Ильясюка и называли сумму.Передача средств всегда происходила в рабочем кабинете Ильясюка в старом офисе здания банка.– сказал Андрей Марков.