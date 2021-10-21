БИСИ выяснил, что в первую очередь объединяет белорусов

Место проживания, традиции и обычаи, а также характер и менталитет – главные ответы общества на вопрос «Что в первую очередь объединяет белорусов?». Об этом свидетельствует аналитический доклад «Ценностный портрет современного белорусского общества», подготовленный Белорусским институтом стратегических исследований и презентованный сегодня в Национальном пресс-центре Беларуси.

Как следует из аналитического доклада, ответы опрошенных на вопрос «Что в первую очередь объединяет белорусов?» распределились следующим образом (в процентах):

» место проживания (город, село) – 78,5;

» традиции и обычаи – 77,3;

» менталитет, характер – 76,8;

» территория страны – 75,4;

» национальность – 72,1;

» белорусское гражданство – 70,9;

» история страны – 70,5;

» славянские корни – 65,9;

» политические взгляды – 64,5;

» русский язык – 56,4;

» вероисповедание, религия – 49,2;

» белорусский язык – 47,5;

» чернобыльская трагедия – 39.

При подготовке данного исследования БИСИ в качестве генеральной совокупности использовал население в возрасте 18 лет и старше, проживающее на территории Беларуси. Методом социологического исследования был избран анкетный опрос, объем выборочной совокупности составил 1500 человек. Максимальная погрешность не более плюс-минус 2,78% при уровне значимости а=0,05.



