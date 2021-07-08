По итогам предпоследних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль ослаб к трем основным валютам. Доллар и евро выросли более чем на 1,4%. О новых курсах проинформировали на официальном сайте БВФБ.
Евро прибавил BYN 0,0426 и сейчас стоит BYN 3,0649.
Доллар вырос на BYN 0,0369 и теперь оценивается в BYN 2,5921.
Российский рубль стал дороже на BYN 0,0009 – до BYN 3,4504 за сотню.
На вчерашних торгах доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел.
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Биржа: 8 июля белорусский рубль ослаб к трем основным валютам
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