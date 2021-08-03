По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже на этой неделе, белорусский рубль ослаб к трем основным валютам. Новые курсы появились на официальном сайте БВФБ.
Евро подорожал на BYN 0,0079 до BYN 2,9744.
Доллар окреп на BYN 0,007 и сейчас стоит BYN 2,5038.
Российский рубль вырос на BYN 0,0172 и оценивается в BYN 3,4369 за 100 российских рублей.
Вчера доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал.
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Биржа: 3 августа белорусский рубль ослаб к трем основным валютам
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