По итогам первых торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже на этой неделе доллар укрепился к национальной валюте, а евро и российский рубль ослабли. Новые курсы появились на сайте БВФБ.
Евро упал на BYN 0,0044 и теперь оценивается в BYN 2,9875.
Доллар прибавил BYN 0,0021 и сейчас стоит BYN 2,5359.
Российский рубль потерял BYN 0,0069 – до BYN 3,4102 за 100 российских рублей.
В пятницу белорусский рубль укрепился к трем основным валютам.
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Биржа: 19 июля доллар подорожал, евро и российский рубль подешевели
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