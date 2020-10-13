По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар подорожал, а евро и российский рубль стали дешевле. Информация о новых курсах валют появилась на официальном сайте БВФБ.
Доллар вырос на BYN 0,0008 и сейчас стоит BYN 2,5707.
Евро потерял BYN 0,0034 и теперь оценивается в BYN 3,0298.
Российский рубль подешевел на BYN 0,0049 до BYN 3,33 за сотню.
Вчера белорусский рубль окреп к трем основным валютам.
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Биржа: 13 октября доллар подорожал, евро и российский рубль подешевели
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