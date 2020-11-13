По итогам последних торгов на этой неделе евро стал дороже, а российский рубль и доллар – дешевле. Информация о новых курсах появилась на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Курс евро вырос на BYN 0,0072 до BYN 3,0319.
Доллар ослаб на BYN 0,0012 до BYN 2,5668.
А российский рубль стал дешевле на BYN 0,0104 и сейчас стоит BYN 3,3215 за сотню.
На вчерашних торгах доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел.
Опубликовано:
643
Биржа: 13 ноября доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК