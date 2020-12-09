Генеральный консул Республики Беларусь в Гуанчжоу Андрей Попов посетил город Шэньчжэнь по приглашению генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» Янь Гана. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусском генконсульстве.
Проведены переговоры с председателем совета директоров China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., LTD Сю Юнцзюнем, а также помощником генерального директора China Merchants Group Ли Ядуном.
«Стороны обсудили перспективные направления развития индустриального парка «Великий камень», общие подходы и дальнейшие совместные шаги по его продвижению с участием China Merchants в провинциях консульского округа Генерального консульства Беларуси в Гуанчжоу», – рассказали в генконсульстве.
Также состоялось посещение шэньчжэньской биотехнологической компании GeneMind Biosciences Co., Ltd, которая рассматривает возможность стать резидентом парка «Великий камень». Во время переговоров с генеральным директором компании Цинь Яном была представлена информация о потенциале парка в сфере НИОКР и организации высокотехнологичных производств, его основных конкурентных преимуществах для ведения бизнеса в евроазиатском регионе.
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Биотехнологическая компания GeneMind Biosciences Co., Ltd изучает возможность стать резидентом «Великого камня»
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК