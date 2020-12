Биотехнологическая компания GeneMind Biosciences Co., Ltd изучает возможность стать резидентом «Великого камня»

Проведены переговоры с председателем совета директоров China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., LTD Сю Юнцзюнем, а также помощником генерального директора China Merchants Group Ли Ядуном.– рассказали в генконсульстве.Также состоялось посещение шэньчжэньской биотехнологической компании GeneMind Biosciences Co., Ltd, которая рассматривает возможность стать резидентом парка «Великий камень». Во время переговоров с генеральным директором компании Цинь Яном была представлена информация о потенциале парка в сфере НИОКР и организации высокотехнологичных производств, его основных конкурентных преимуществах для ведения бизнеса в евроазиатском регионе.