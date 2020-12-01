Музыкальный сервис Spotify собрал и проанализировал данные о песнях и исполнителях, которые пользовались спросом у российских слушателей со дня запуска сервиса в стране (15 июля), сообщает ТАСС.
Фото: pixabay.com
Больше всего слушали зарубежных и русских исполнителей в жанрах рэп, поп, рок. В пятерку самых популярных исполнителей вошли рэперы из России, Казахстана и Беларуси: Kizaru, Morgenshtern, Скриптонит, ЛСП и Boulevard Depo.
Самая популярная певица – Билли Айлиш, второе место заняла Ариана Гранде. На трех оставшихся позициях расположились певицы из России – Дора, Алена Швец и Юля Zivert.
В топ-5 групп вошли два k-pop-коллектива: на первом месте BTS, а на четвертом – BLACKPINK. Российская рок-группа "Король и Шут" забрала бронзу, а оставшиеся позиции достались хип-хоп-дуэтам – российскому Miyagi & Andy Panda и американскому $uicideBoy$.
Составили и список самых популярных песен. В лидерах – трек Slava Marlow "Снова я напиваюсь", Kizaru – "Дежавю", BTS – Dynamite, Morgenshtern и Элджей – Cadillac, The Weeknd – Blinding Lights.
Spotify также составил рейтинг из песен, которыми больше всего делились в "историях" Instagram. В их числе girl in red – We fell in love in october, The Neighbourhood – Sweater Weather, ssshhhiiittt! – "Танцы", Mr.Kitty – After Dark и Lil Peep – Star Shopping.
Spotify является самым популярным аудиостриминговым сервисом по подписке в мире – им пользуются более 320 млн пользователей.
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Билли Айлиш, BTS и Kizaru. Кого слушали российские пользователи Spotify в 2020 году
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