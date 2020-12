Билли Айлиш, BTS и Kizaru. Кого слушали российские пользователи Spotify в 2020 году

Фото:

Больше всего слушали зарубежных и русских исполнителей в жанрах рэп, поп, рок. В пятерку самых популярных исполнителей вошли рэперы из России, Казахстана и Беларуси: Kizaru, Morgenshtern, Скриптонит, ЛСП и Boulevard Depo.Самая популярная певица – Билли Айлиш, второе место заняла Ариана Гранде. На трех оставшихся позициях расположились певицы из России – Дора, Алена Швец и Юля Zivert.В топ-5 групп вошли два k-pop-коллектива: на первом месте BTS, а на четвертом – BLACKPINK. Российская рок-группа "Король и Шут" забрала бронзу, а оставшиеся позиции достались хип-хоп-дуэтам – российскому Miyagi & Andy Panda и американскому $uicideBoy$.Составили и список самых популярных песен. В лидерах – трек Slava Marlow "Снова я напиваюсь", Kizaru – "Дежавю", BTS – Dynamite, Morgenshtern и Элджей – Cadillac, The Weeknd – Blinding Lights.Первую четверку самых популярных альбомов заняли рэп-исполнители (Miyagi & Andy Panda – YAMAKASI, Boulevard Depo – OLD BLOOD, Kizaru – BORN TO TRAP, Kizaru – Karmageddon), пятерку замкнули BTS с Map of the Soul: 7 –The Journey.Spotify также составил рейтинг из песен, которыми больше всего делились в "историях" Instagram. В их числе girl in red – We fell in love in october, The Neighbourhood – Sweater Weather, ssshhhiiittt! – "Танцы", Mr.Kitty – After Dark и Lil Peep – Star Shopping.Spotify является самым популярным аудиостриминговым сервисом по подписке в мире – им пользуются более 320 млн пользователей.