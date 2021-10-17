Билла Клинтона выписали из больницы

Билл Клинтон покидает медучреждение в сопровождении своей жены Хиллари

Представитель Билла Клинтона Анхель Уренья рассказал, что температура и количество лейкоцитов в крови политика нормализовались, поэтому его выписали из больницы, куда ранее госпитализировали с инфекцией.Отмечается, что курс лечения бывшего главы Белого дома не закончен: Билл Клинтон продолжит пить антибиотики, находясь дома в Нью-Йорке.