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Билла Клинтона выписали из больницы

Экс-президенту США Биллу Клинтону еще предстоит завершить курс лечения дома, уточняет ТАСС.

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Представитель Билла Клинтона Анхель Уренья рассказал, что температура и количество лейкоцитов в крови политика нормализовались, поэтому его выписали из больницы, куда ранее госпитализировали с инфекцией. 

Отмечается, что курс лечения бывшего главы Белого дома не закончен: Билл Клинтон продолжит пить антибиотики, находясь дома в Нью-Йорке.
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Фото: РЕЙТЕР
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