Бич выборов-2020 – огромное количество неграмотных «голосовалок». Мнение эксперта

Ирина Лашук прокомментировала еще одно «исследование», результаты которого транслировались в социальных сетях:Эксперт также напомнила, что экзитпол – это метод социологического исследования, который заключается в опросе избирателей на выходе из избирательных участков.Технология проведения достаточно серьезная:Ирина Лашук напомнила, что всего участков на территории Минска, Минской области, исключая больницы и военные части, – 1583. При этом исследование будет проводиться более чем на 150 участках. Таким образом выборочная совокупность составляет около 10%. Результаты проводимых экзитполов будут озвучены на телеканале СТВ 9 августа после закрытия избирательных участков.