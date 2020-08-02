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Бич выборов-2020 – огромное количество неграмотных «голосовалок». Мнение эксперта

Об этом в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ рассказала руководитель Центра социально-гуманитарных исследований БГЭУ Ирина Лашук:


– Бич этих выборов, выборов-2020 – это просто огромное количество различных опросов, «голосовалок» каких-то совершенно неграмотных. Я приведу один пример. Недавно я встретила в интернете – вроде бы как анкета, кажется, что легко ее очень можно сделать. Наши студенты, например, учатся 4 года, чтобы получить в дипломе запись «социолог». Видимо кажется, что это легко и просто. Я была просто шокирована, когда открыла очередную «голосовалку». На вопрос «Ваш пол?» у них были варианты: «мужской», «женский» и «другой». Ну какой другой? И самое интересное, что 11 человек отметили этот «другой» пол. Что это за исследование? Кто отвечает? Совершенно непонятно…

Ирина Лашук прокомментировала еще одно «исследование», результаты которого транслировались в социальных сетях:

– Исследование, которое транслировалось как исследование Gallup. Вроде как телефоны, с каких-то номеров. Комментарий Министерства иностранных дел говорит о том, что Gallup не подтвердил проведение опроса на территории Беларуси методом телефонного опроса. То есть это совершенно какая-то ложная информация, вбрасываемая в сеть, и верить ей категорически нельзя.

Эксперт также напомнила, что экзитпол – это метод социологического исследования, который заключается в опросе избирателей на выходе из избирательных участков.

– Экзитпол очень распространен, буквально во всех странах в выборных кампаниях различного уровня он всегда осуществляется. Причем компании конкурируют между собой – кто точнее сделал прогноз на выборах. Такое серьезное для социологов испытание, как сделать это правильно. И наша страна – не исключение: мы тоже проводим этот экзитпол.

Технология проведения достаточно серьезная:

Наши интервьюеры стоят на выходе из избирательных участков на расстоянии 10-15 таких хороших шагов. Это технология. Они обязательно должны отойти от входа. Они смотрят. В нашем случае работают два человека на одном участке. Выборочная совокупность тоже рассчитывается неслучайно. Ее рассчитывает специальная математическая служба, которая существует при каждой серьезной социологической организации. Наш интервьюер опрашивает каждого десятого вышедшего из избирательных участков. В сельской местности так называемый шаг составляет 5. Это тоже не придумано нами, а рассчитано с учетом численности населения на этих территориях.

Ирина Лашук напомнила, что всего участков на территории Минска, Минской области, исключая больницы и военные части, – 1583. При этом исследование будет проводиться более чем на 150 участках. Таким образом выборочная совокупность составляет около 10%. Результаты проводимых  экзитполов будут озвучены на телеканале СТВ 9 августа после закрытия избирательных участков.
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